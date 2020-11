Siracusa, sul palco della finale di "Tú Sí Que Vales" Alessandro e la sua anima rock. VIDEO

Un'altra bella esibizione per Alessandro Massimo Baviera, il baby batterista siracusano che ieri sera ha partecipato alla finale del talent show di Canale 5, Tu Si Que Vales.

Davanti a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli come giudice popolare, ha proposto in coppia con il padre Vittorio "Smoke on the water" dei Deep purple.

Per lui tanti appalusi e complimenti: un volto d'angelo con i capelli biondi e i tratti delicati, ma un'anima da rocker heavy metal che ha di nuovo incantato tutti e di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

