Canicattini Bagni, pubblicato l'Avviso per i buoni spesa

E' stato pubblicato dal Comune di Canicattini Bagni l'avviso per richiedere Il indaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, con avviso pubblico ha reso note le modalità per richiedere entro il 7 Dicembre i Buoni Spesa per il contributo alimentare e le prime necessità previsto dal Governo nazionale per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e di quelli in stato di bisogno.

L’importo massimo del contributo una tantum è di 300 (con tagli da 25 euro), ed è determinato dai Servizi Sociali in base ai criteri di valutazione applicati nella somministrazione di sussidi economici.

Il contributo sarà erogato come voucher alimentari o farmaceutici o per l’acquisto di altri prodotti di prima necessità: oltre agli alimentari e ai prodotti farmaceutici, anche i prodotti per l'igiene personale e domestica; le bombole del gas; i dispositivi di protezione individuale; le ricariche telefoniche, i pasti pronti.

Questivoucher saranno spendibili presso gli esercenti commerciali che hanno manifestato il loro consenso e che fanno parte dell'elenco pubblicato sul sito Internet del Comune.

La domanda dovrà essere presentata allo Sportello all’ingresso del Palazzo Municipale, nelle giornate di apertura, dalle 9 alle 12, rispettando le misure anti Covid.