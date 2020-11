Nasce l'associazione "Così Turismo Siracusa" per il rilancio del comparto

il comparto del turismo siracusano decide di fare squadra in un momento di difficoltà senza precedenti che vede un calo delle prenotazioni pari al 95%, e fonda l’associazione "Così Turismo Siracusa" con presidente Giuseppe Rosano.

Lassociazione intende far diventare la città una vera, ambita e concorrenziale meta turistica con 4 obiettivi a breve-medio termine: recuperare, riequilibrare e rafforzare i flussi turistici acquisiti negli anni, caratterizzandoli in turismo lento; proporre un'offerta turistica aggregata e diversificata; pianificare un turismo per almeno 10 mesi l’anno; immettere sul mercato, soprattutto in bassa stagione, offerte turistiche vantagiose proposte da tutta la filiera turistica siracusana.

Tra Ie richieste da avanzare a livello locale ci sono l'inclusione di agriturismi e affitti brevi tra le strutture che sono chiamate a pagare l'Imposta soggiorno; l'apertura con l’amministrazione comunale di un tavolo permanente di confronto sulle problematiche turistiche; l'abolizione Imu e Cosap per tutto il 2021;

l'annullamento della tassa sulle insegne.

A livello nazionale sarà chiesta l'estensione del bonus vacanze anche per il 2021; l'estensione ecobonus al 110% anche alle strutture ricettive alberghiere e altre del settore turistico; la moratoria per tutto il 2021 per mutui e finanziamenti compresi gli affidamenti di breve termine su conto corrente; il credito d’imposta determinato dalla differenza del fatturato del 2019 rispetto al 2020. L’importo risultante verrà utilizzato nella misura del 60% come abbattimento del contenzioso fiscale dell’impresa e il restante 40% come risparmio fiscale e contributivo da spalmare per gli anni 2021-2022 e 2023, nella misura di 1/3.