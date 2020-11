Carlentini, rapine con sequestri di pesona: 45enne ai domiciliari per 10 mesi

Un commerciante 45enne di Carlentini, Diego Bonaccorso, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Siracusa. E' divenuta ormai definitiva la pena inflittagli per aver commesso nel 2018 a Catania alcune rapine aggravate anche da sequestri di persona.

L’uomo, che al momento era libero dopo un primo periodo di detenzione, dovrà ora scontare la parte residua di tale pena, pari a circa dieci mesi, in regime di detenzione domiciliare e dovrà pagare una multa di 5.700 euro.