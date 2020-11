Pachino, droga nascosta nel secchio dell'immondizia: arrestato 33enne

In auto 32 cartucce calibro 12 e una dose di cocaina: questo l'esito di un controllo su strada effettuato dai Carabinieri a Pachino. Un rinvenimento che ha indotto i militari dell'Arma ad estendere i controlli in casa di un 33enne, Angelo Collura.

Durante la perquisizione domiciliare, all’interno del secchio dell’immondizia, sono state ritrovate 34 grammi di marijuana, 2,5 di eroina e 14 di cocaina. Nell’abitazione trovato materiale utile al confezionamento e banconote in piccolo taglio per circa 2000 euro.

Collura pertanto è stato ristretto ai domiciliari.