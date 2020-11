Trasloco in una nuova casa: tre cose da fare prima di trasferirsi

.

L’attivazione delle utenze

La prima cosa da fare, quando si decide di trasferirsi, è sicuramente richiedere l’attivazione di tutte le utenze. L’attivazione della luce, o comunque in generale dell’elettricità, viene eseguita dopo aver fornito tutta la documentazione dell’intestatario di casa e altri documenti della casa richiesti. Se ci si trasferisce in una casa che non è mai stata alimentata prima dalla corrente, può tornare utile leggere informazioni più precise sull’argomento, come quelle sull’ allaccio luce di Wekiwi . La stessa cosa capita con la richiesta di attivazione del gas e dell’acqua: se non c’è mai stato un allaccio nella casa ci sarà bisogno anche dei documenti che attestino il rispetto delle norme di sicurezza del nuovo impianto. Per telefono e internet è possibile chiedere all’azienda che vi fornisce il servizio nella vecchia casa, di trasferire la linea in quella dove vi state trasferendo.

La verifica degli impianti

Quando ci si trasferisce in un nuovo appartamento, prima di entrare è buona regola verificare una serie di aspetti molto importanti. Per prima cosa controllare l'impianto di riscaldamento e di raffreddamento, nello specifico testate la pressione dell'acqua della caldaia o dello scaldabagno, per non avere sorprese durante l'inverno. Ispezionate poi con cura il condizionatore ed eventualmente cambiate i filtri dell'aria condizionata con dei nuovi, in modo da non incappare in delle fastidiose allergie. Di vitale importanza la verifica degli scarichi di tutta la casa, lavandini, docce, vasche e dei servizi igienici. Infatti, soprattutto quando la casa in cui state per traslocare è inutilizzata da tempo, gli scarichi potrebbero risultare sporchi o incrostati e non funzionare al meglio.

Lo studio dell’arredamento

Una volta pensato all’attivazione delle utenze e aver verificato che tutti gli impianti della casa siano a posto, si può pensare all’arredamento più adatto per ciascuna stanza. Il primo consiglio è di arredarle in base alla vostra personalità, più la casa vi assomiglia e più sarà il tempo che ci passerete in armonia e serenità. Scegliete dei colori che vi sono sempre piaciuti, in questo modo non ve ne stancherete mai e ne sarete sempre innamorati. Create la giusta atmosfera per voi stessi, non pensando a cosa diranno eventuali ospiti, perché l’importante è avere un luogo sicuro dove trascorrere serenamente il tempo con sé stessi o con la vostra famiglia. Anche per questo dovete scegliere con cura gli oggetti e le foto di cui circondarvi, facendo in modo che siano oggetti gioiosi in grado di regalare sensazioni positive.