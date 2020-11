La Sicilia passa in zona gialla: cosa cambia dal 29 novembre

Il Ministro della Salute, Roberto Speranzafirmerà una nuova ordinanza con cui si dispone il passaggio della Sicilia in zona gialla. Medesimo provvedimento per la Liguria.

L'ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre: con il nuovo provvedimento riaprono al pubblico bar, ristoranti, pasticcerie. Potranno ricevere al pubblico ma fino alle 18, mentre potranno fare asporto fino alle 22. I cittadini potranno circolare senza bisogno di autocertificazione e potranno spostarsi da Comune a Comune.

Rimangono invece il coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5, i mezzi pubblici con capienza ridotta della metà, chiusura per musei, cinema e teatri, e nei fine settimana, oltre che nei festivi e pre festivi, per i centri commerciali. Continua la didattica a distanza per lescuole superiori. Ancora sospesa le attività di palestre e piscine. Aperti i centri sportivi.

"Ne prendiamo atto con soddisfazione - commenta il presidente della Regione Musumeci - e continueremo a lavorare con lo stesso impegno messo in campo dall'inizio della pandemia. Nelle prossime ore, insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza, incontrerò il Comitato tecnico scientifico per valutare le misure da adottare alla luce della nuova classificazione. Sia chiaro: non è un liberi tutti!"