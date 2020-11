Siracusa e provincia, allerta arancione per domani: temporali e venti forti

È durata poco la tregua e da sabato 28 dicembre 2020, così per le successive 24-30 ore, torna la pioggia in tutta la Sicilia con allerta “Arancione”. L’avviso del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prevede, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in tutta la regione specie sui settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.