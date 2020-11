Coronavirus, 84 nuovi positivi a Siracusa e provincia. In Sicilia 1.566

Somo 84 i nuovi positivi da covid in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 1.566 con 1.539 pazienti ricoverati con sintomi, altri 250 in terapia intensiva, 37.294 in isolamento domiciliare e 47 nuoci decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 39.083

Questi i dati riportati nel bollettino del ministero della salute di oggi.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre agli 84 di Siracusa, a Trapani 48, a Palermo 469, ad Agrigento 149, Enna 211, Caltanissetta 52, 86 a Ragusa, 332 a Catania, 135 a Messina.