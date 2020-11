Priolo, consiglio comunale: nominato il collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio Comunale di Priolo ha nominato ieri il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. I reggenti sono: Giuseppe Gervasi, Daniele Uccello, Antonio Maria Fricano. I supplenti sono invece Vincenzo Ligambi, Francesco Romana e Francesco Paolo Dilena. I loro nominativi sono stati sorteggiati tra i 276 candidati ammessi, tutti professionisti che hanno manifestato interesse a ricoprire tale ruolo, in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

In apertura di seduta, il primo cittadino ha elencato alcune delle iniziative realizzate, a partire dai tamponi con il sistema drive in che saranno effettuati domenica su tutta la popolazione_ " Avevamo in programma l’effettuazione dei tamponi con fondi comunali – ha fatto sapere – ma, grazie alle sollecitazioni esercitate nei confronti del Governo regionale e dell’Asp, siamo riusciti a risparmiare 250 mila euro. Anche per quanto riguarda gli edifici scolastici – ha proseguito – siamo entrati in un circuito che ci permetterà di risparmiare 2 milioni di euro. La stessa cifra risparmieremo anche con la costruzione delle case popolari che sorgeranno tra via Pindemonte e via Brancati: la prossima settimana sarà pronto il progetto e daremo il via ai lavori.” Il primo cittadino ha poi parlato della definizione e approvazione degli importi per la messa in sicurezza e la bonifica del campo sportivo ex Feudo, del sito Thapsos e delle acque di falda.

Dopo l'intervento del presidente del consiglio comunale Alessandro Biamonte, che ha espresso al sindaco l’approvazione di tutto il Consiglio per le iniziative portate avanti a tutela dei cittadini e del territorio e quello dell'assessore alle Politiche Sociali, Diego Giarratana,che ha ricordato i progetti attuati, il Consiglio Comunale è passato all’approvazione, avvenuta all’unanimità, del Bilancio Consolidato, relativo all’esercizio 2019