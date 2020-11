Covid, si delinea il Dpcm per le festività di Natale

Il nuovo Dpcm in vista delle festività del Natale comincia a delinearsi in relazione anche ai diversi scenari epidemiologici.

Nonostante i medici lancino un accorato appello a non rallentare le restrizioni, alcune Regioni però scalpitano, Toscana e Lombardia in testa. Entrambe diventeranno arancioni dal 4 dicembre. Altre invece frenano per paura di una nuova impennata nei contagi.

Anche l'Unione europea fa sapere che la prossima settimana ci sarà un orientamento comune sulle Festività. E qui si gioca anche l'importante partita dello sci."I leader hanno parlato delle festività natalizie nell'ultima videochiamata e ne discuteranno di nuovo. La prossima settimana la Commissione Ue, a seguito del meeting dei leader, presenterà un orientamento per le settimane a venire, per permettere ai leader una comprensione comune e il più possibile una soluzione coordinata". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Margheritis Schinas.