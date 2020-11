Nel Trapanese, ucciso capo ultras a colpi d'arma da fuoco

Un uomo di 33 anni Vincenzo Adamo Favoroso è stato ucciso la notte scorsa a Castelvetrano con colpi di arma da fuoco. Pare che la sparatoria sia avvenuta durante una lite in un locale del centro ma la vittima è stata poi trovata in un'altra zona della città.

Favoroso era molto conosciuto soprattutto negli ambienti calcistici: era stato, infatti, uno dei fondatori, insieme ad un gruppo di amici, del gruppo di tifosi ultras della squadra di calcio Folgore Castelvetrano "Old Fans".