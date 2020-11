Augusta, controllo del territorio: 2 denunce e sanzioni per circa 4.000 euro

Servizio coordinato a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Augusta nelle giornate di martedi e mercoledi nel territorio di competenza.

I controlli hanno interessatoi 257 esercizi commerciali, 257 persone e 146 veicoli con il rilevamento di 4 contestazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;.3 per guida con telefono cellulare; 3 per mancanza di copertura assicurativa; 1 per guida reiterata senza mai aver conseguito la patente di guida e.1per guida sotto effetto dell’alcool.

Negli ultimi due casi sono scattate le denunce. Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 4.000 euro, sono stati ritirati 4 documenti di circolazione e sottratti 35 punti dalle patenti di guida.

Due persone, una a Francofonte e l'altra ad Augusta, sono state segnalate in Prefettura per uso personale di sostenze stupefacenti.

Infine, 18 persone sono state sanzionate per l'inosservanza dei decreti governativi e le ordinanze regionali o sindacali sul contenimento della pandemia Sars Covid – 2.