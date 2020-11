Siracusa, complesso San Filippo Neri: la parte di via Veneto non è più in vendita"

Eliminato dalla lista del patrimonio del Comune in vendita la quota del complesso monumentale di San Filippo Neri che dà su via Veneto.

A darne notizia è l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, che precisa che la giunta comunale ha deciso di inserire quella porzione nell’elenco relativo nei proggeti divalorizzazione del patrimonio monumentale.

"Quindi - dichiara Granata - l’intero complesso monumentale restera’ in mano pubblica per essere valorizzato.

Questa Amministrazione, che ha ristrutturato e riaperto, dopo oltre 15 anni, il piano terra e i cortili del Gargallo, sta lavorando al suo completo recupero, compreso queste parti che affacciano su Via Veneto e che comunque non sono mai state sede del Liceo”.