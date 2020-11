Avola, inchiesta "Tutti a t'Avola': non luogo a procedere per Cannata

Non luogo a procedere per il sindaco di Avola Luca Cannata nell'inchiesta "Tutti a t'Avola'.

La decisione del Giudice delle udienze preliminare, dopo che era stata la stessa accusa a chiede il proscioglimento per una vicenda per la quale gli indagati erano accusati, a vario titolo, di truffa, turbativa d’asta, turbata libertà degli incanti e falso ideologico.

'Non luogo a procedere' anche per Pietro Argentino, Simona Loreto, Corrado Di Stefano e Giovanna Zocco. Assoluzione per Salvatore Galioto.Rinvio a giudizio per 11 indagati.