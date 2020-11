I dati sugli alunni positivi nelle scuole di Infanzia e del I ciclo in provincia di Siracusa

Sono 38 i positivi attuali nelle scuole dell'Infanzia, della Primaria e del I ciclo.

Questo il bilancio che viene fuori da un monitoraggio avviato dall'Ufficio scolastico provinciale per rilevare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole, su indicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale

Con i dati rilevati al 25 novembre a seguito delle risposte date dal 96% delle scuole ci sono 13 positivi attuali nelle scuole dell’infanzia della provincia di Siracusa, con una percentuale di incidenza dello 0,16%; salgono a 15 nelle classi della primaria (0,10%); e sono 10 nelle classi di I grado (0,10%).

Nel rapporto viene calcolato anche il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi: "Tale rapporto - spiega il documento - analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni)".