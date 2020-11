Reddito di cittadinanza, in provincia di Siracusa il 22% dei percettori occupabili ha trovato almeno un impiego

Sono 4.728 in provincia di Siracusa i percettori di Reddito di Cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest’anno.

Lo rendono noto i parlamentari nazionali e regionali del M5S Paolo Ficara, Maria Marzana, Pino Pisani, Filippo Scerra, Stefano Zito e Giorgio Pasqua:" Parliamo naturalmente dei percettori ‘occupabili’, cioè degli adulti tenuti a firmare un Patto per il Lavoro e che nei nostri Comuni sono 21.307, mentre il numero dei rapporti di lavoro ancora in corso a fine ottobre è di 2.588. E’ il segno che il Reddito di Cittadinanza sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori".

Per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza in Bilancio ci sono pronti 4 miliardi, ma, per gli esponenti pentastellati "occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo. Allo stesso modo serve un’accelerazione sul fronte delle politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al Fondo Nuove Competenze voluto dal Ministero del Lavoro”.