Priolo, ok per la messa in sicurezza del Campo Sportivo ex Feudo, delle falde del Sin e di Thapsos

Il Ministero dell’Ambiente e la Regione hanno definito gli importi per la progettazione e messa in sicurezza permanente del Campo Sportivo ex Feudo a Priolo: 5 milioni e 500 mila euro, con ente attuatore il Comune di priolo. via libera anche alla progettazione e realizzazione del 1° lotto delle opere finalizzate alla realizzazione di un impianto Taf, per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del Sin di Priolo: soggetto attuatore del progetto è Isab, per un importo di 5 milioni 598 mila euro. Semaforo verde, infine, per la messa in sicurezza permanente di Thapsos, per un importo di oltre 5 milioni di euro.

L’obiettivo è di arrivare, entro il 31 dicembre di quest’anno, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma.

"Adesso - ha commentato il sindaco Gianni - bisogna passare alla fase operativa e il primo passo è quello di avere a disposizione prima possibile le somme necessarie per attuare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica. Avanzo ufficialmente - ha concluso Pippo Gianni - la richiesta di ripescare il Piano di Risanamento Ambientale per dare risposte certe e chiare all’Area ad Alto Rischio”.