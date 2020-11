Siracusa, messa in sicurezza delle ex discariche: via libera dalla conferenza dei servizi

Conferenza dei servizi in videoconferenza, questa mattina, per il nuovo Accordo di programma che consentirà, grazie alla sinergia tra Stato e Regione, di intervenire in alcune delle porzioni di territorio provinciale maggiormente inquinate, mettendole in sicurezza. Oltre ai rappresentanti dei Comuni di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta, erano presenti il Dipartimento regionale dell’assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità, l'Arpa di Siracusa e l'Ispra.

Per il Sin di Priolo fissata al 31 dicembre la scadenza per la firma degli atti che renderanno definitive e utilizzabili le somme da spendere. A Siracusa sono state individuate tre ex discariche, ormai dismesse, in contrada Cardona, Arenaura e Santa Panagia.

“L’inserimento degli interventi programmati con l'individuazione di risorse certe e vincolate - hanno commentato il sindaco Francesco Italia e l'assessore Coppa - è fondamentale per risanare le tre aree. Si tratta di interventi necessari che potranno risanare non solo il suolo ma anche le falde acquifere. Per la discarica Cardona – hanno concluso – le somme previste saranno sicuramente sufficienti a completare gli interventi di messa in sicurezza permanente. Per le altre due sarà necessario attendere la caratterizzazione e la conclusione delle indagini preliminari per comprendere se saranno necessarie altre somme”.

Per l'ex discarica Cardona sono previsti 6 milioni 250 mila euro per il completamento dei lavori di copertura provvisoria e messa in sicurezza permanente; per la caratterizzazione, le indagini preliminari, la progettazione e per gli interventi di messa in sicurezza dei siti di contrada Arenaura e di Santa Panagia (utilizzata solo per inerti) per il momento sono previsti 1 milione 250 mila euro e un milione di euro.