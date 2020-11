Coronavirus, 82 nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia 1.768

Sono 82 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. In tutta la Sicilia sono 1.768 con 1.545 persone ricoverate con sintomi, altre 253 in terapia intensiva, 36.710 in isolamento domiciliare e altri 49 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 38.508.

Questi i dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi casi sono cos' distribuiti nelle varie province dell'Isola. oltre agli 82 di Siracusa, 116 a Trapani, 516 a OPalermo, 57 ad Agrigento, 180 a Ragusa, 80 a Caltanissetta, 109 a Enna, 502 a Catania e 126 a Messina.