Agevolazioni per il settore del turismo e dello spettacolo, istanze entro il 13 dicembre

Scade il 13 Dicembre l'avviso della Regione che prevede agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo, nello specifico per le attività cinematografiche, per quella teatrale e concertistica, per i parchi tematici e acquatici e per le attrazione da spettacoli pirotecnici.

A darne notizia è la Cna di Siracusa che precisa anche che l'agevolazione consiste nel ristoro del 15% della perdita registrata nel 2020 rispetto la media degli anni 2018/2019.

Le istanze possono essere presentate dalle imprese attive che hanno sede in Sicilia, che hanno registrato una perdita di incassi di almeno il 30% tra marzo-ottobre 2019 e lo stesso periodo del 2020 e che hanno subito costi nel 2020.