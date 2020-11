Nel Messinese, ok a lavori di difesa della costa di Galati Marina

Via libera dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana al progetto di risanamento del tratto di litorale jonico compreso tra Santa Margherita e il villaggio di Galati Marina, nel Messinese. Un tratto soggetto all’erosione costiera già dall’inizio del 2000. L’ok è stato dato con la procedura dell’appalto integrato, affidato al Consorzio stabile Vitruvio Scarl di Gioiosa Marea in virtù di un ribasso del 28,7% e per un importo complessivo di poco inferiore a 1,7 milioni di euro.L’obiettivo è la realizzazione di opere di difesa della costa tramite l’impiego di pennelli ripascitori in scogli naturali, utilizzando anche quelli già presenti nelle scogliere d’emergenza, costruite in via provvisoria a difesa dell’abitato e delle strutture esistenti.