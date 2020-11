Sp 95 Villasmundo-Carlentini, Daniela Ternullo: "Opera finanziata con fondi Poc"

Non sono in pericolo i lavori di manutenzione e ammodernamento della S.P. 95 Villasmundo-Carlentini e la realizzazione della rotatoria del bivio di Monte Carmelo.

A dirlo è la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo: "La fonte di finanziamento - riferisce - è stata posta dal Governo Musumeci in capo ai fondi del Piano Operativo Complementare (Poc). Una variazione di forma, non di sostanz. A supporto di quanto affermato prosegue - annuncio già da ora che la prossima settimana sarà in visita a Siracusa, per fare il punto sugli investimenti nella viabilità interna, l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone".