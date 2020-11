Noto, abbandono dei rifiuti: filmati altri sporcaccioni

Coninua l'attività di repressione contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Noto grazie all'utilizzo di telecamere nascoste.

Sia di giorno che di sera tardi, in molti sono stati sorpresi a disfarsi di immondizia di ogni genere.

"Rimaniamo sconcertati - dice il sindaco Bonfanti - non riesco a capire cosa spinge queste persone ad adottare questi comportamenti. Non pensate che qualcuno possa farla franca nenche sul fronte del pagamento del tributo sui rifiuti".

Il primo cittadino, infine, comunica l'intenzione di interessare per questi reati la procura della repubblica.