Priolo, parte l'1 dicembre il servizio di refezione scolastica

Al via l'1 dicembre il servizio di refezione scolastica a Priolo.

Ne dà notizia il sindaco Pippo Gianni. Per evitare assembramenti è stato messo a punto un sistema innovativo, chiamato Melix, che permetterà di avere i buoni caricati on line. I genitori riceveranno una password per l’accesso e potranno segnalare giornalmente la presenza del bambino a mensa.

Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare l’ufficio Pubblica Istruzione, al numero 0931 769843.