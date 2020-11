Floridia, tentato furto in abitazione: in azione padre, madre e figlio 14enne

Un intero nucleo familiare sosrpreso dai Carabinieri in flagranza di tentato furto in abitazione.

Si tratta di un 35enne, della sua compagna 37enne di origini polachhe e il figlio 14enne della coppia. I genitori sono stati arrestati e il ragazzino denunciato.

I tre, nottetempo, dopo essersi introdotti sulla terrazza di un condominio, hanno tentato di accedere all’interno dell'abitazione forzando una porta finestra. Quello che stava accadendo è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri. Una volta scoperti i 3 hanno tentato una rocambolesca fuga tra terrazze adiacenti ma alla fine sono stati bloccati dai militari dell'Arma.

Per tutti e tre è scattata anche la sanzione per la violazione della normativa anti contagio visto che si trovavano in giro per strada in orari non consentiti.