Trasferta in Alto Adige sabato per la Teamnetwork Albatro contro il Brixen

Dopo la partita persa in casa con il Cingoli, la Teamnetwork Albatro sabato prossimo torna in Alto Adige per affrontare il Brixen.

“Sicuramente dopo la partita contro il Cingoli la strada si complica un po', - commenta Zoe Mizzoni - ma noi vogliamo andare a Bressanone a fare la nostra partita Il campionato è lungo e ogni partita la dobbiamo affrontare come una finale, senza fare troppi calcoli".

La squadra continua la preparazione sul parquet del PalaCorso:“Stiamo aspettando questa partita da giorni – ammette capitan Max Murga – Vogliamo riscattarci e stiamo lavorando duro. Siamo consapevoli che sarà una trasferta molto dura perché affrontiamo una squadra che ha perduto tanti punti e che vuole dimostrare la propria forza. Affrontiamo una squadra che ha gente d’esperienza – conclude Murga – ma siamo concentrati sui meccanismi che stiamo provando e riprovando per neutralizzare il loro gioco. Sarà una partita tosta, ma noi crediamo nelle nostre potenzialità.”

La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports a partire dalle 19.