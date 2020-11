Siracusa, controlli antidroga: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia: questo il bilancio di una serie di controlli antidroga eseguiti dalle Volanti a Siracusa.

In una delle piazze dello spaccio del capoluogo, in via Bartolomeo Cannizzo, i poliziotti hanno identificato due persone di 20 e 43 anni, sorprese con una modica quantità di droga. Il più giovane è stato anche trovato in possesso di un appunto dal quale si evinceva l'attività di spaccio e per questo è stato denunciato. L’uomo, invece, in qualità di assuntore, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. Entrambi sono stati sanzionati per avere violato le norme sul contenimento sanitario.

Durante un controllo vicino allo svincolo autostradale, Una donna di 43 anni, Enza Farieri, di Noto è stata arrestata perché in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Per lei sono stati disposti i domiciliari.