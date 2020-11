Morte Maradona, Napoli in lutto: gli intitolerà lo stadio

Lutto cittadino a Napoli per la morte di Maradona.

Continua anche oggi, dopo essere andato avanti tutta la notte, l'omaggio dei napoletani. In migliaia si soffermano vicino a striscioni, cartelli, sciarpe, fiori. A campeggiare il grande striscione con il suo volto. E stasera, per l'incontro di Europa League al San Paolo contro il Rijeka, "dopo il minuto di silenzio faremo partire da ogni finestra il più grande applauso",annunciano i tifosi.Continua il pellegrinaggio dei tifosi allo stadio, che il sindaco vuole intitolargli.

Intanto in Argentina la salma di Diego Armando Maradona è stata portata alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale a Buenos Aires, dove è stata allestita la camera ardente, fino a sabato. Centinaia di persone sono già in fila per rendergli omaggio.