Siracusa, ristorazione: per consegna e asporto in Ortigia proroga della sospensione della Ztl fino al 3 dicembre

Prorogata fino al 3 dicembre l'ordinanza che sospende gli effetti della Ztl in Ortigia per le attività di ristorazione che svolgono asporto e consegna domicilio.

Il nuovo provvedimento del settore Mobilità e trasporti è già in vigore da ieri.

L'ordinanza prevvede una deroga negli orari in cui è in vigore il divieto di transito per quelle aziende di ristorazione che hanno sede fuori della Ztl e che devono accedervi per effettuare consegne, e per i clienti che intendono rifornirsi con modalità di asporto nelle attività di Ortigia.

Ma entro 48 ore dovranno informare la Polizia municipale utilizzando la casella di posta elettronica dedicata: asportocovid@comune.siracusa.it. Coloro i quali consegnano dovranno indicare il nome dell'attività, l'orario di transito e il numero di targa del mezzo utilizzato; chi acquista in Ortigia, oltre a riferire l'orario di accesso e la targa del mezzo, dovrà allegare la copia dello scontrino o della ricevuta fiscale emessi dall'esercizio in cui è stato acquistato il cibo.

“Sin dall'inizio della pandemia – dice il sindaco Italia – agiamo affinché nessuno debba sentirsi abbandonato e continuiamo a fare di tutto affinché ciò avvenga”.