In arrivo le regole di Natale su spostamenti, scuole, shopping

Spostamenti da Regione a Regione, shopping, messe, cenone, sci. Governo al lavoro per stabilire le regole anti-Covid di Natale e Capodanno.

Oggi vertice a Palazzo Chigi tra Conte, i ministri e i capidelegazione della maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Annunciati controlli per chi andrà all'estero durante le feste, mentre si attendono indicazioni europee sullo sci. Incontro tra la ministra Azzolina e i sindaci sull'ipotesi di riaprire le scuole il 9 dicembre.

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha convocato per oggi alle 16 le Regioni, l'Anci e l'Upi in seguito alla richiesta arrivata dai presidenti per un confronto sul prossimo Dpcm. All'incontro parteciperanno in videoconferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.