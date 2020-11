A Lentini 192 positivi e 259 in isolamento. Il sindaco Bosco: "Comunità colpita, bisogna tenere alta la guardia"

Lentini duramente segnata dal contagio covid con 192 positivi attuali e 259 persone in isolamento. In tutto il comprensorio di Lentini, Carlentini e Francofonte si contano 356 casi.

A fare il bilancio della situazione è il sindaco Saverio Bosco che in un messaggio ai suoi concittadini illustra l'andamento dei contagi, un andamento che non è esponenziale, ma che impone grande attenzione visto che in sole sette settimane (dal 6 ottobre al 25 novembre) i positivi sono passati da 9 a 192.

"Bisogna utilizzare il buon senso e rispettare le regole a partire dal divieto di assembramento, senza dimenticare l'utilizzo delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani per evitare che l'andamento dei contagi possa diventare esponenziale e fare altre vittime".

Il primo cittadino passa poi a parlare delle scuole: "Sono state chiuse per la presenza di cluster tra i docenti e gli alunni in modo da poter interrompere i cluster di contagio ma - aggiunge - lunedì riapriranno secondo disposizione dell'Asp".

Riguardo poi l'emergenza economica Bosco tiene a rassicurare i titolari di quelle attività particolarmente segnate dalla crisi: "Stiamo organizzando una task force per distribuire i nuovi aiuti previsti dai nuovi interventi del governo. A loro va tutta la mia solidarietà ma anche il nostro impegno a far sì che nessuno chiuda la propria attività. Per questo faccio appello alla politica: adesso bisogna stare tutti dalla stessa parte, questo non è il momento delle divisioni".