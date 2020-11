Siracusa, le scuole Vittorini e Martoglio promuovono la "Campagna Arancione"

L’Istituto Scolastico “Elio Vittorini” di Siracusa, dal 25 novembre al 10 dicembre, insieme all’Istituto N. Martoglio, promuove la “Campagna Arancione” - facciamo luce ovunque ci sia la violazione dei diritti fondamentali e diamo voce a chi è vittima nel silenzio e nel sopruso - dedicata alle donne.

In mattinata oggi sono state distribuite delle coccarde arancioni e sono stati proposti due video agli alunni per sensibilizzarli sulla tematica.

Alle 17 la scuola Vittorini si è illuminata di arancio, il presidente del Soroptimist ha consegnato un gagliardetto alla presenza del dirigente scolastico Pinella Giuffrida e del personale scolastico: docenti e Ata.

La Campagna Arancione vede il patrocinio del Comune di Siracusa e dei Comuni di Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Buscemi, Ferla, Solarino e Priolo Gargallo, di Confindustria, dell’assessorato regionale ai Beni Culturali Regione e di Sonatrach Raffineria Italiana.

L’Arma dei Carabinieri sostiene l’iniziativa illuminando la Caserma dove è presente “una stanza tutta per sé” realizzata dal Club Soroptimist di Siracusa; così come il liceo scientifico Einaudi, dove alcuni studenti hanno realizzato un cortometraggio sul tema “La Violenza sulle Donne”.