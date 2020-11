Siracusa, 4 classi del Paolo Orsi a lezione nei locali parrocchiali della chiesa di Santa Rita

Quattro classi di scuola elementare dell'istituto comprensivo “Paolo Orsi” per complessivi 81 alunni, da oggi fanno lezione nei locali parrocchiali della chiesa Santa Rita.

Questa mattina, subito dopo l'ingresso degli alunni, si è tenuta una breve cerimonia di inaugurazione con il sindaco, Francesco Italia, il parroco della chiesa, don Giuseppe Sudano (che ha anche benedetto gli spazi), la dirigente scolastica, Lucy Pistritto, e una rappresentanza del corpo insegnante.

Il plesso, nell'ambito delle misure anti-covid, è stato concesso in comodato d'uso sulla base di un accordo nazionale sottoscritto con le curie locali.

Le 4 aule sono a piano terra, dove si trovano anche i servizi igienici,e la via di fuga sul cortile della parrocchia. Il Comune, utilizzando i fondi specifici per la lotta a covid-19 messi a disposizione del governo nazionale, si è occupato del recupero dell'immobile e si farà carico delle utenze.

“L'Amministrazione – ha detto il sindaco Italia – è riuscito a soddisfare tutte le richieste giunte dalle scuole per fronteggiare la pandemia e lo ha fatto in tempi brevissimi. Nel caso del “Paolo Orsi”, il risultato è stato raggiunto grazie a un lavoro corale che ha visto impegnati l'assessore all'Istruzione, Pierpaolo Coppa, i nostri funzionari, la scuola e la parrocchia, per una spesa che comunque, finita l'emergenza, lascerà dei locali alla collettività e al quartiere. In queste aule – ha concluso il sindaco – io ho iniziato da bambino il mio percorso scolastico e vederli rianimare dagli alunni rende particolarmente contenti”.

Soddisfatta si è detta anche la dirigente Pistritto.

Dall'inizio delle lezioni, nell'ambito delle misure anti-covid, il Comune ha già consegnato dei locali in via Tintoretto all'istituto “Karol Wojtyla” (proprietà di un privato e, dunque, presi in affitto) e all'istituto “Santa Lucia” l'immobile dell'ex scuola rurale di contrada Longarini. Alla “Giuseppe Lombardo Radice”, sempre con il sistema del comodato d'uso, a breve andranno degli spazi messi a disposizione dal santuario della Madonna delle Lacrime e dalla chiesa di San Salvatore.