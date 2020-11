Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative del centro Ipazia

Numerose le iniziative messe in campo dal centro antiviolenza Ipazia per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Le operatrici ribadiscono, non solo oggi ma 365 giorni l’anno, il loro impegno h24, in favore delle donne vittime di maltrattamenti. Un messaggio veicolato quest’oggi da quattro iniziative:

“Diciamo no al silenzio!” il tavolo di discussione, organizzato dai giovani di #giurisprudenzattiva alle 17 sulla pagina Facebook dell'Associazione #nike. All’incontro parteciperanno: l'avv. Daniela La Runa, presidente del Cav. Ipazia, la dott.ssa Adalgisa Cucè, responsabile dell’Asp di Siracusa in qualità di coordinatrice dell’attività di prevenzione e cura nei casi di violenza di genere, la dott.ssa Anna Arangio, psicologa e psicoterapeuta del Cav. Ipazia e Valentina Pitzalis, giovane donna vittima di violenza che racconterà quanto subito nell'aprile 2011.

Nella stessa giornata ma alle 18:30, su piattaforma Zoom, avrà luogo l’incontro organizzato e promosso da Left Wing Siracusa dal titolo “Lockdown e violenza domestica un’emergenza nell’emergenza” al quale per il Cav. Ipazia parteciperà l’avv. Maria Grazia Lazzara dello sportello di Priolo.

Sempre oggi verrà lanciata l’iniziativa messa in campo dall’Associazione Work In Progress – Centro Antiviolenza “Pink House” in collaborazione con La Casa Delle Donne - Ragusa e l’Associazione Prometeo Onlus (Rg), il Centro Antiviolenza Doride di Avola, il Centro antiviolenza Ipazia di Siracusa a sostegno delle donne vittime di violenza ed i loro figli, vittime anch’essi di violenza assistita. “Un drappo rosso, un foulard rosso, una cravatta rossa, da esporre al balcone o da indossare, rappresentano il simbolo della vicinanza a tante donne che soffrono.

E’ il messaggio lanciato dalla rete di associazioni a cui per l’occasione si sono uniti anche: il Comune di Floridia, il Comune di Avola, la Rete del Distretto 48 di Siracusa, la Coop. Soc. La Grande Famiglia, il Codice Rosa -ASP di Siracusa, l' Istituto Comprensivo S. Quasimodo di Floridia, l’APS “Cuore Errante” di Roma, il Club service International Inner Wheel (Ragusa Centro), la FIDAPA (sez.di Floridia), la Confraternita Misericordia (Floridia), la Cop. Sociale ETNOS di Caltanissetta, la Fondazione Eligia e Giulia Ardita (Sr), l'associazione “Io Sono Giordana”(ct), l'associazione Laura vive in me, la Coop. Sociale “La Casa di Francesco” (Ag), l’Associazione Ninphea, il “Gruppo Zero” Coordinamento Regionale che riunisce tantissime Associazioni, Case Rifugio e Cav della Regione Siciliana.

Da ultimo l’approccio social, per raggiungere anche le giovani generazioni. Dopo la pubblicazione e l’aggiornamento di una seguitissima pagina Facebook dedicata, il Cav. Ipazia arriva anche su Instagram e lo fa tramite il profilo della giovane Grazia Martorano, influencer di successo da quasi 90 mila followers che oggi lancerà un video di sensibilizzazione per sconfiggere la violenza di genere.