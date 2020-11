Siracusa, Lealtà e Condivisione: "L'Asp renda noti i dati sul covid"

Una presa di posizione netta percè si faccia chiarezza sull'emergenza sanitaria determinata dal covid in provincia di Siracusa. A chiederla è Lealtà e Condivisione attravesro il suo presidente, Ezio Guglielmo.

"Esprimiamo profonda preoccupazione - scrive in una nota - per la situazione sanitaria locale contrassegnata da una evidente mancanza di trasparenza e di programmazione, con conseguente ed ulteriore indebolimento di un sistema già fortemente provato da anni di malgoverno regionale.

Basti citare i continui report sulla saturazione cronica di posti letto presso i reparti covid dell’Umberto I° di Siracusa, confermata da voci autorevoli come l’ex primario delle malattie infettive e consulente del sindaco Gaetano Scifo, con conseguente dirottamento dei pazienti presso centri covid periferici sprovvisti di reparti di terapia intensiva, le continue segnalazioni circa i disservizi delle Usca territoriali, numericamente inferiori rispetto agli standard normativi e prive di un efficace coordinamento, anche per via di inammissibili diatribe interne all’azienda.

Tutto questo è inaccettabile prosegue Guglielmo - chiediamo, pertanto, al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Siracusa di rendere noto alle istituzioni ed alle comunità locali il cronoprogramma di attivazione dei posti letto per scenario di gravità, report giornalieri aggiornati sulla saturazione dei posti letto, e di provvedere ad una gestione efficiente ed organizzata delle Usca territoriali per limitare il sovraffollamento ospedaliero".