Noto, tentato furto in abitazione: denunciato 35enne catanese

Un uomo di 35 anni di Noto denunciato per tentato furto aggravato in abitazione.

Il 20 giugno scorso i poliziotti sono intervenuti in Contrada Lenzavacche dove, veniva segnalata la presenza di un ladro.

All'arrivo della Volante, dopo aver infranto il vetro della porta/finestra di un’abitazione, l'uomo si dava alla fuga. Le immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza, consentivano di identificare l’autore, un catanese in trasferta.

Nel corso dell’anno sono stati fino ad oggi 13 i catanesi beccati nel territorio netino a rubare, di questi 8 sono stati tratti in arresto.