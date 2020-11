Priolo, tamponi con drive in per tutti domenica 29 novembre

Domenica, 29 novembre, nel piazzale antistante il municipio di Priolo tutti i cittadini che si presenteranno a bordo della propria auto saranno sottoposti a tampone. Non sarà necessaria alcuna prenotazione. I tamponi saranno effettuati dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

“Un risultato importante per il nostro paese - ha commentato il sindaco Pippo Gianni - frutto delle interlocuzioni e delle sollecitazioni esercitate nei confronti dell’Asp. L’obiettivo primario - ha concluso il primo cittadino - è quello di tutelare la nostra comunità”.

Sul posto, per regolare la viabilità, saranno presenti gli agenti di Polizia Municipale.