Siracusa, maltempo: si solleva e si spacca l'asfalto in viale teracati

Le strade siracusane ancora una volta segnate dal maltempo e dalla pioggia intensa che dal tardo pomeriggio di ieri ha sferzato tutto il territorio provinciale.

Nella notte si è sollevato e spaccato per lungo l'asfalto di un tratto di viale Teracati, quello che si trova proprio all'altezza della Tomba di Archimede.

L'area è stata immediatamente circoscritta per evitare problemi agli automobilisti.

Inevitabili i riflessi sul traffico veicolare che in quella zona è sempre piuttosto intenso.