Altri 3,3 milioni per buoni spesa e aiuti alimentari in provincia di Siracusa

“Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria".

Lo rendono noto Paolo Ficara, Maria Marziana, Pino Pisani e Filippo Scerra, parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle: "Per i Comuni della provincia di Siracusa si tratta di 3.399.865,45 euro così suddivisi: a Siracusa 901.655,75 euro, Augusta 257.333,47 euro, Floridia 215.111,12 euro e via via tutti gli altri Comuni".

“L’ulteriore provvedimento definito, nei giorni scorsi, dall’esecutivo – concludono – fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata”.