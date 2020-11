Siracusa, crollo intonaci nella scuola di Cassibile: i genitori si chiedono "Il plesso è sicuro?"

Sono estremamente preoccupati i genitori degli alunni che frequentano l’Istituto “G. Falcone e P. Borsellino” di via Nazionale a Cassibile dopo il crollo dell'intonaco di qualche giorno fa.

L'obiettivo è quello di indurre il Comune ad eseguire i controlli necessari sull’intero edificio.

"Vero è - scrivono - che il primo piano è stato interdetto, altrettanto vero è che i nostri figli, che invece sono allocati a piano terra sono stati chiamati a rientrare, tuttavia moltissime sono state le assenze questa mattina marcate dalla paura di mandare i nostri figli ad occupare aule delle quali non siamo a conoscenza dello stato di integrità.

Quanto accaduto è gravissimo, e ci chiediamo: esistono problemi non visibili che sarebbe il caso di verificare urgentemente o il piano terra è sicuro e fruibile? I lavori eseguiti a piano terra, androne compreso, sono stati fatti bene o c’è la remota possibilità che anche lì si sia intervenuti male? Non chiediamo altro che certezze, rassicurazioni, è nostro interesse portare i nostri figli a scuola, vorremmo lasciarli in un luogo sicuro".