Avola, mensa scolastica: il servizio sarà definito questa settimana

Il servizio di refezione scolastica per gli istituti comprensivi di Avola sarà definito questa settimana.

Lo assicura l'assessore alle Politiche scolastiche, Simona Caldararo in risposta alla nota dei consiglieri comunali di Italia Viva Nuccio Inturri e Nino Amato.

“Gli uffici – dice - hanno definito tutto con l'impresa. Purtroppo il covid ha ritardato l'iter e le procedure di affidamento ma nei prossimi giorni, come ci ha comunicato questa mattina il responsabile del settore, riusciremo a partire”.