Coronavirus, 95 nuovi positivi tra Siracusa e provincia. In Sicilia 1.306

Sono 95 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. In Sicilia sono 1.306 con 1.601 pazienti ricoverati con sintomi, altri 243 in terapian intensiva, 36.355 in isolamento domiciliare e altri 48 decessi. In totale i positivi attuali nell'Isola sono 39.199.

Questi dati contenuti nel bollettino del ministero della salute.

I nuovi sono così distribuiti nelle varie province della Sicilia: 95 a Siracusa, 158 a Trapani, 313 a Palermo, 76 ad Agrigento, 79 a Ragusa, 342a Catania, 160 a Messina, 63 a Caltanissetta e 20 a Enna.