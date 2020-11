Siracusa, repressione per l'abbandono dei rifiuti: 35 sanzioni in 24 ore

Non si arresta l'azione di controllo e repressione per coloro che abbandonano i rifiuti a Siracusa.

In 24 ore in 35 sono stati sanzionati perché sorpresi a gettare i loro rifiuti lungo le strade, deturpando il territorio.

A darne notizia è il sindaco Francesco Italia che rende merito agli uomini del Nucleo Ambiente della Polizia municipale per il lavoro incessante svolto sul fronte della difesa decoro urbano contro i tanti trasgressori.