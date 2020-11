Recovery Fund e trasporto ferroviario, Zito (M5S): "Prioritarie le tratte Siracusa-Catania e Siracusa-Gela"

"Con le risorse del Recovery Fund diventa finalmente possibile recuperare il gap infrastrutturale che negli anni è andato acuendosi con il resto d'Italia".

Così la pensa il deputato regionale,Stefano Zito (M5S) che in questa direzione ha presentato una mozione all'Ars insieme ai colleghi pentastellati. Sulla stessa linea il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara, che dopo aver ricordato gli interventi operati dal governo nazionale, sottolinea come "le altre scelte, anche in materia di trasporto ferroviario, dipendono ora dalla Regione".

Per ciò che riguarda la provincia di Siracusa secondo Zito "gli investimenti vanno utilizzati in via prioritaria per la tratta Siracusa-Catania e sulla Siracusa-Gela. Quanto alla prima - spiega - serve molto di più di quanto ipotizzato dall'assessore Falcone. Intervenire solo su Augusta-Targia senza eliminare il passaggio dentro Augusta della linea ferrata produrrà pochi benefici sui tempi di percorrenza. E invece serve una vera velocizzazione, soprattutto adesso che si sta accelerando per il collegamento ferroviario nel porto di Augusta.

Vogliamo un impegno concreto della Regione - conclude Zito - che non può non prendere in considerazione questa nostra mozione".