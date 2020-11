Canicattini Bagni, rimozione amianto dal plesso Mazzini del Verga

Il Comune di Canicattini Bagni completa il programma di rimozione e smaltimento di materiali di amianto presenti negli edifici scolastici cittadini.

Nel plesso “Mazzini” del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga”, è stato individuato un pluviale all’interno del fabbricato e una canna funaria in zona terrazza.

I tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale hanno predisposto un progetto di bonifica, per un importo di 50 mila euro, partecipando al Bando pubblico di finanziamento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, per la rimozione e lo smaltimento presso appositi centri, e la sostituzione del pluviale con tubo in Pvc e la totale rimozione, invece, della canna fumaria da tempo ormai non più funzionante.