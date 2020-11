Siracusa, screening oncologici: protocollo d'intesa tra Asp e Federfarma

Siglato un protocollo d’intesa da Asp e Federfarma Siracusa per effettuare gli screening oncologici in farmacia.

“Il protocollo riguarda la possibilità, in tutte le farmacie convenzionate del territorio, di distribuire il kit per lo screening dei tumori al colon retto – spiega Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa – un semplice ma fondamentale strumento che permette di individuare per tempo eventuali anomalie ed intervenire prima che la situazione per il paziente peggiori.

La capillarità e la comodità degli orari di apertura delle farmacie permetterà alla fascia di popolazione interessata, quella compresa tra i 50 e i 69 anni, di accedere con semplicità al test – prosegue il dottor Caruso – e ottenere rapidamente il risultato, per posta se negativo, telefonicamente in caso di positività, con la conseguente attivazione del relativo iter diagnostico”.