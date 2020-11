Siracusa, mandato d'arresto europeo per una 55enne polacca

Era ricercata dalle forze di Polizia polacche per aver commesso in patria alcune frodi nell’esercizio del commercio e nei suoi confronti era stato a tal fine diramato un mandato d’arresto europeo a scopo estradizione.

I Carabinieri della Stazione Siracusa Ortigia hanno arrestato una 55enne polacca, domiciliata da alcuni anni nel centro storico di Siracusa.

La donna è stata pertanto rinchiusa nella casa circondariale Piazza Lanza a Catania. Di lei ora si occuperanno i canali di cooperazione giudiziaria italo-polacchi per effettuare l’estradizione verso il suo paese d’origine.