Siracusa, asili nido: criticità rilevate dalla Cisal Terziario

Intervento della Cisal sull’appalto degli asili nido a Siracusa: Corrado Magrì della segreteria provinciale solleva una serie di problematiche: “Dei sette asili nido che erano previsti nell’appalto, quattro sono aperti, due non apriranno per manutenzione straordinaria e uno è in fase di apertura; nessuna notizia del locale di proprietà del Comune che secondo quanto aveva riferito l’assessore Fontana – si legge nella nota - poteva essere utilizzato in attesa che venissero completati gli interventi nelle due strutture in manutenzione; la cooperativa che si è aggiudicato l’ asilo in fase di apertura, quello di via Servi di Maria, non avrebbe l’intenzione di riassorbire la forza lavoro proveniente dalla cooperativa uscente, vicenda sulla quale il Comune in qualità di ente appaltante – denuncia Magrì - non ha preso posizione sul mancato rispetto della clausola che nel capitolato di appalto, è condizione di esclusione”.

Al Comune viene, pertanto chiesto di riferire sullo stato dei lavori della struttura in sostituzione dei due asili nido in manutenzione e di far applicare alla cooperativa della struttura di via dei Servi di Maria la clausola sociale.