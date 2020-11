Noto, furto aggravato: denunciati 2 giovani caminanti

Dovranno rispondere di furto pluriaggravato in concorso, violenza e minaccia. Si tratta di due giovani caminanti di Noto di 19 e 21 anni.

I due, a novembre dello scorso anno, si sarebbero impossessati di tre smerigliatrici, rubandole da un appezzamento di terreno. Avrebbero, inoltre, costretto una persona a farli salire a bordo della propria autovettura per recarsi nel terreno in cui avrebbero perpetrato il furto.

Le indagini, che si sono avvalse di informazioni acquisite sul posto, della visione delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e di riconoscimenti fotografici.